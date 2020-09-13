



Горожане вышли на марш солидарности, их приветствовали многие прохожие и автомобили. Милиция остановила водителя, который сигналил участникам марша, часть колонны остановилась. Люди вернулись к стоянке у ТЦ «Элегант», пытались защитить водителя. А когда его отпустили, скандировали «Спасибо!», «Милиция с народом!».





Многие люди снимали это. Поэтому на многие телефоны попал момент, когда один из милиционеров неожиданно ударил в лицо женщину. Даже когда она упала, он ее не отпускал. Потасовка продолжалась на асфальте. Под крики «Позор!» милиционеры подхватили своего коллегу и отвели в микроавтобус, который был припаркован тут же.







