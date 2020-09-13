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МВД: В Минске 13 сентября задержали около 250 человек

В Минске 13 сентября задержали около 250 человек, сообщается в телеграм-канале МВД. Это данные по состоянию на 15.00. Напомним, сегодня задержания в разных районах столицы начались ближе к обеду, когда люди собирались на акции протеста и пытались выйти в центр.

«По состоянию на 15.00 в республике зафиксировано 17 очагов протестной направленности. Общее количество участников не превышает трех тысяч человек. Обстановка на фоне воскресных несанкционированных мероприятий контролируемая, — сообщают в ведомстве. — В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного».

В ведомстве уточняют, что сотрудники ГАИ принимают меры по ограничению движения и организации объездов, так как «протестующие заблокировали проезжую часть в различных точках Минска».

«Сотрудники милиции ориентированы на охрану общественного порядка, пресечение правонарушений и иных активных действий со стороны протестующих, — отмечают в МВД. — Граждане и гости нашей страны предупреждены об административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также об уголовной ответственности за организацию массовых беспорядков».

Список задержанных обновляется на сайте и в телеграмм-канале лишенного аккредитации правозащитного центра "Вясна". Правозащитники собрали данные как минимум о 46 задержанных. 
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