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В Минске временно закрыты семь станций метро

Минский метрополитен сообщил о закрытии семи станций в целях обеспечения безопасности пассажиров.

Так, в воскресенье в 14:40 на вход и выход пассажиров закрылись станции метро:

"Площадь Ленина",
"Октябрьская",
"Купаловская",
"Площадь Победы",
"Площадь Якуба Коласа",
"Немига",
"Фрунзенская".

В пресс-службе метрополитена уточнили, что поезда следуют без остановки на данных станциях, и принесли извинения за временные неудобства.

В настоящее время в Минске проходит несанкционированная акция протеста, также в городе наблюдаются проблемы с мобильным интернетом.

Кроме того, в Минске вновь не работает мобильный интернет и возникли проблемы со связью. 
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