В Минске временно закрыты семь станций метро
Минский метрополитен сообщил о закрытии семи станций в целях обеспечения безопасности пассажиров.
Так, в воскресенье в 14:40 на вход и выход пассажиров закрылись станции метро:
"Площадь Ленина",
"Октябрьская",
"Купаловская",
"Площадь Победы",
"Площадь Якуба Коласа",
"Немига",
"Фрунзенская".
В пресс-службе метрополитена уточнили, что поезда следуют без остановки на данных станциях, и принесли извинения за временные неудобства.
В настоящее время в Минске проходит несанкционированная акция протеста, также в городе наблюдаются проблемы с мобильным интернетом.
Кроме того, в Минске вновь не работает мобильный интернет и возникли проблемы со связью.
15:39 13/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение