В Минске временно закрыты семь станций метро

Так, в воскресенье в 14:40 на вход и выход пассажиров закрылись станции метро:





"Площадь Ленина",

"Октябрьская",

"Купаловская",

"Площадь Победы",

"Площадь Якуба Коласа",

"Немига",

"Фрунзенская".





В пресс-службе метрополитена уточнили, что поезда следуют без остановки на данных станциях, и принесли извинения за временные неудобства.





В настоящее время в Минске проходит несанкционированная акция протеста, также в городе наблюдаются проблемы с мобильным интернетом.





Кроме того, в Минске вновь не работает мобильный интернет и возникли проблемы со связью.