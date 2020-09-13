Количество ковид-пациентов в Беларуси продолжает расти





Такие данные следуют из обновленной статистики Минздрава на 13 сентября. В стране отмечено 74 173 случая коронавируса. 72 584 пациента выздоровели, но за прошедшие сутки их было немного - лишь 37 человек. Зафиксировано 750 официальных смертей от COVID-19, включая шесть за сутки. На лечении, таким образом, остаются 839 человек.