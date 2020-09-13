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Стачком «Беларуськалия» сообщил о задержании своего представителя

В Солигорске задержали представителя Стачечного комитета «Беларуськалия» Романа Леончика. Об этом сообщается в Telegram-канале стачкома.


«[Роман Леончик] находится в Солигорском РОВД», — говорится в сообщении.


«Беларуськалий» — один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений в мире. Белорусская компания поставляет продукцию более чем в 50 стран.

Забастовка на предприятии началась 17 августа, когда шахтеры потребовали, признать прошедшие выборы президента страны недействительными и привлечь президента и главу ЦИК к ответственности за фальсификацию результатов.

Позднее Минский областной суд признал незаконной забастовку на «Беларуськалие», удовлетворив обращение прокуратуры. На заседании сообщили, что в забастовке участвовали более 620 рабочих, 20 из которых отказываются выходить на работу на протяжении нескольких недель.
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