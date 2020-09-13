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В Минск c утра стягивают военную технику в связи с запланированными на сегодня акциями протеста

В столице Беларуси Минске сегодня, 13 сентября, запланировано проведение масштабной протестной акции под названием «Марш героев».


Как передает TUT.by, еще до начала мероприятия в белорусскую столицу начали стягивать автозаки и военную технику. К тому же, издание выложило видео, на котором запечатлена колонна из военной техники, автозаков и машин с колючей проволокой движется по проспекту Независимости в Минске.

Следует отметить, что в Минске каждые выходные проводятся масштабные акции протеста в связи с фальсификацией выборов президента. Протестные акции в стране продолжаются с 9 сентября. 
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