Евреи-хасиды застряли в Бобруйске из-за коронавируса
Хасиды ежегодно приезжают на могилу цадика Нахмана в город Умань на Рош ха-Шана (иудейский Новый год). Но в этот раз пандемия вмешалась в их планы, и 5000 гостей из Израиля не смогли попасть в Украину, и вернуться домой до начала шаббата, пишет bobr.by. Паломники остались в Беларуси до воскресенья.
500 паломников заселились в бобруйские гостиницы «Турист» и «Амакс». Местный раввин Шауль Хабабо помог им решить вопрос с кошерным питанием.
В гостинице «Турист» рассказали, что для гостей будет выделена часть здания, чтобы они могли спокойно молиться, и никто им не мешал (решался также вопрос с отменой традиционной дискотеки).
В Украину паломники в этом году уже не попадут, из-за закрытых на карантин границ.
11:28 13/09/2020
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