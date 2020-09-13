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В Глубоком прокурору разбили лобовое стекло машины

В повреждении машины прокурора в Глубоком подозревают 24-летнего парня из Минска.


Согласно материалам проверки местного угрозыска, минчанин повредил лакокрасочное покрытие и лобовое стекло автомашины «Рено-Лагуна», принадлежащей местному жителю, а также разбил три окна в здании средней школы №2 райцентра.

Милиция утверждает, что, заметив припаркованную иномарку знакомого работника прокуратуры, житель столицы бросил в неё бордюрный камень и несколько раз ударил ногой по одной из дверей. После этого минчанин взял урну для мусора, перелез через забор и разбил три окна в школе.

После этого молодой человек уехал в Минск, где и был задержан спустя несколько дней. Милиция утверждает, что он был пьян, когда повредил машину прокурора и разбил окна школы.

В отношении минчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 339 УК — хулиганство, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
News.vitebsk.cc
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