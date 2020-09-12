



Напомним, 1 и 2 сентября во время мирных акций протеста несколько студентов были задержаны на крыльце университета. 4 сентября группа силовиков, ворвавшись в здание университета и применив силу, задержала ещё пятерых после того, как студенты вышли спеть песню французских повстанцев из мюзикла «Отверженные» Do You Hear the People Sing?"