Фотофакт: Вы узнаете этих зеленых «человечков»?
Демонстрантки в Минске стягивают балаклавы с голов задерживающих
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В Минске на площади Свободы проходит «Женский марш». ОМОН и неизвестные мужчины в зеленой форме и балаклавах начали задержания, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на белорусские СМИ. На одной из точек женщины начали кричать в сторону мужчин в форме «Пошли вон», а затем стянули с нескольких из них балаклавы, в результате чего те ретировались. На проспекте независимости тем временем проходит акция сторонников удерживающего власть в стране президента Александра Лукашенко. Задержаны журналисты издания «Белсат» Максим Калитовский и Екатерина Андреева.
19:50 12/09/2020
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