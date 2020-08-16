







— Есть правила благоустройства города, где четко прописаны требования к малым архитектурным формам, обустройству и украшению городских территорий, — разъясняет заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. — Инициатива граждан по украшению Минска не должна быть самовольной. Через 2−3 месяца эти ленточки превратятся в неопрятные лоскуты ткани, которые не будут нести эстетического эффекта. Более того, большинство горожан подобные инициативы раздражают, когда каждый день появляются надписи, ленты, флаги в неустановленных местах. В адрес горисполкома такие обращения поступают, в том числе и на прямые линии.





Он также акцентировал внимание, что вывешивание бело-красно-белых флагов незаконно. Они не являются государственной символикой.









— Вывешивание флагов на балконах, фасадах домов создает пожароопасную ситуацию. Полотном завешивают несколько этажей. Как правило, это искусственная ткань, легковоспламеняемая. В случае возгорания могут пострадать люди, — подчеркнул Цуран.



