Читатели сообщают о нескольких случаях заражения в минских гимназиях — отдельные классы отправляют на удаленку. Чтобы понять, что нас ждет дальше, Rebenok.by пересмотрел рекомендации Минздрава по профилактике COVID-19 в учреждениях образования и выяснили, насколько обязательны они для школ.





— Учительница сказала: «Несколько классов ушли на удаленку, учите детей систематически мыть и дезинфицировать руки», — пишет нам мама ученика из гимназии № 10 Минска. — В школе есть средства для обработки рук, родителей не пускают в здание, они ждут детей на крыльце. В остальном, по моим ощущениям, все в школе остается по-старому. В администрации гимназии ситуацию прокомментировали коротко:





— Класс, в котором у ребенка подтвердили COVID-19, отправлен на карантин, — сказала директор Марина Ильина. — Работа продолжается в штатном режиме, соблюдаем совместные рекомендации Минздрава и Министерства образования. Если у родителей есть вопросы, они всегда могут обратиться ко мне за разъяснениями. Администрация открыта для разговора.





В школе говорят, что ребенок успел прийти на занятия только на один день, а на второй — у него уже подтвердилось заболевание.





Еще одно сообщение пришло из гимназии №192 Минска:





— Моя дочь учится в четвертом классе. В классе вспышка короны. Уже несколько подтвержденных случаев. Класс отправили на карантин до 18 сентября. Домашнее обучение.





То, что класс находится на карантине, подтвердили и в администрации. Правда, уточнили: случаев заражения не несколько, как пишет взволнованная мама ученицы, а всего один:





— Там один ребенок заболел. Класс на самоизоляции, учатся дома. Соблюдаем все рекомендации Министерства здравоохранения и Министерства образования. Думаем, у нас все будет хорошо. Если верить письмам читателей, коронавирус проник и в минскую гимназию № 3.





— Стало известно, что у ребенка в классе COVID-19, — написала Марина. — Директор на вопрос родителей: «Что делать?», ответил: проветривание, маски, обработка антисептиком поверхностей после каждого урока, максимальное дистанцирование и мытье рук. При первых признаках ОРВИ сказано вызывать врача.





Мы позвонили директору Сергею Сборцеву. Он согласился прокомментировать ситуацию в том случае, если получит разрешение из управления образования Центрального района Минска. В управлении запрос журналиста переадресовали в Комитет по образованию, оттуда — в санэпидемстанцию, где нам сказали, что могут предоставить информацию только через пару дней, по запросу.





При этом чиновники от образования отметили: в минувшую среду в Минске прошло рабочее заседание, на котором представители разных ведомств обсуждали тему коронавируса, точнее то, как с ним бороться. Нам сказали, что все важные моменты прописаны в методических рекомендациях Минздрава и Минобразования, школы их соблюдают.

Санэпидемстанция: Школы должны просчитать свои возможности

Из рекомендаций следует, что учреждениям образования, в первую очередь, нужно составить свои внутренние планы по профилактике и четко им следовать. Главный упор в документе сделан на так называемый «пропускной фильтр» — выявление людей с признаками простуды. Рекомендовано измерять температуру на входе и детям, и взрослым, но школа делает это по своим планам.





— План должен быть подробным, а каждый его пункт — четко прописанным, — рассказали специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии. — Если речь идет об измерении температуры, следует указать, в какое время это будет проходить; где разместится дежурный пост с термометрами; и главное — кто это будет делать. Надо разделить наблюдение за самочувствием взрослых и детей. Если у кого-то заметят признаки ОРВИ, то учиться (учить) не разрешат. Поэтому школа должна просчитать свои возможности.





В плане расписывается использование антисептиков и средств индивидуальной защиты (СИЗ). Администрация школы определяет ответственных за закупку всего необходимого. В частности, СИЗ необходимы дежурному посту, принимающему учеников и сотрудников по утрам, а также работникам пищеблоков, которые должны обязательно работать в масках и перчатках (это касается и дежурных по столовой). Остальные работники школы могут носить СИЗ по желанию.





Также рекомендации Минздрава содержат целый блок о личной гигиене детей. —





- Классный руководитель должен проводить разъяснительную работу (возможно, с привлечением медиков). И здесь тоже должны быть обозначены ответственные. Дежурным педагогам следует проверять, как дети моют руки во время перемен, перед приемом пищи, — объясняет специалист.





Есть в документе и другие важные пункты:





- Школьное оборудование, например, наушники надо дезинфицировать, если ученики пользуются им поочередно.





- Рассаживать детей в столовых предписано на расстоянии 1-1,5 метра, а промежуток между столиками должен быть минимум 1,5 метра. В конце каждого дня пищеблоки предписано дезинфицировать. Если посуда моется вручную, то обработать надо и ее.





- Педсоветы, а также родительские собрания советуют отменить. Общение с родителями — по телефону.





- При возможности за каждым классом следует закрепить отдельный кабинет, а передвижение по школе — ограничить.





- Влажная уборка в школе — не реже двух раз в день.





- Школьные автобусы для подвоза детей нужно мыть после каждого рейса, причем не только салон, но даже пряжки ремней безопасности и подлокотники. Во время поездки дети должны сидеть поодаль друг от друга (один ребенок занимает два кресла), водители — пользоваться масками.





Если в течение дня станет известно, что работник (ребенок) контактировал с носителем COVID-19 (или что болеет сам), его по правилам изолируют в специально отведенное школой помещение. «Изолятор» должен располагаться недалеко от выхода, рядом со специально отведенным санузлом. При подтвержденном коронавирусе обязательно проведут эпидемиологическое расследование, и контакты первого уровня отправят на карантин.





Если же у ребенка есть только подозрение на вирус, его класс могут «отселить» в отдельную аудиторию. Учителя заходят в кабинет в масках и перчатках.





— А что делать, если поднялась температура в течение дня?





— Ученика не следует просто отпускать с уроков, чтобы он по дороге пообщался с кучей людей в общественном транспорте. Учитель обязан сообщить родителям, администрации об этом случае и обсудить дальнейшие действия.





Соблюдают ли в школах эти рекомендации?





Выполняются ли рекомендации полностью и всеми, пока сказать трудно. По крайней мере, сообщения о том, что детям начали измерять температуру или контролируют, насколько тщательно они моют руки, поступают редко. Зато ужесточение пропускного режима практикуется уже во многих школах. В этом решении администрация ссылается на все те же рекомендации, а точнее на пункт 6.9, предписывающий максимально ограничить доступ для посторонних.





В школах, где это возможно, ввели еще одно правило: ученики не должны покидать класс ни на переменах, ни во время уроков (педагоги-предметники приходят сами). Правда, родители считают эту меру не очень полезной: санузлами и столовой все равно пользуются все, а вот безвылазное сидение в одном помещении утомляет. Особенно если речь идет о младших школьниках.





За неисполнение рекомендаций — штраф





Возникает вопрос: обязательны ли рекомендации Минздрава к исполнению?





Эксперты говорят, что да, обязательны.





— В Минске, на уровне горисполкома, дополнительно утвержден комплексный план по COVID-19. Учреждения образования обязаны ему следовать, — пояснили нам в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.





— За несоблюдение вышеупомянутого плана, а также локального, подписанного директором учреждения образования, — мы вправе составить протокол о нарушении. Любой руководитель должен быть заинтересован в том, чтобы план был четко прописан и исполнялся. Это минимизирует риск распространения вируса.





Итак, напомним еще раз основные моменты по профилактике:





1. Если вас интересует, какие меры принимаются в школе, попросите ознакомить со специальным планом за подписью директора.





2. В школе детям и сотрудникам должны регулярно измерять температуру, а также контролировать, как часто ученики моют руки.





3. Доступ родителей и родственников в школу может быть ограничен.

4. Если позволяют обстоятельства, за каждым классом закрепляют отельный кабинет. В нем дети должны находиться на всех уроках.





5. В столовой детей рассаживают на расстоянии 1-1,5 метров. Работники пищеблоков (а также дежурные) должны пользоваться масками и перчатками, в том числе при сервировке стола и раздаче обедов.











