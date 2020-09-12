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ОМОНу платят за количество задержанных? В Пинске милиция задержала сотрудника музея во время экскурсии

11 сентября, сотрудники милиции забрали Валерия Кобринеца из музея Белорусского Полесья. Милиционеров было двое, один — в форме, другой — в гражданской одежде, сообщает Медиа-Полесье.

Валерий работает заведующим научно-просветительского отдела в музее Белорусского Полесья. Сейчас не известно где он находится. На телефонные звонки Валерий не отвечает. 


В воскресенье, 30 августа, Валерий Кобринец проводил экскурсию по центру Пинска. Около коллегиума экскурсионную группу окружила милиция, несмотря на это Валерий Кобринец продолжал рассказывать про историю города. 

Напомним, что в воскресенье, 30 августа, Валерий Кобринец провёл экскурсию по центру Пинска во время своего рабочего дня. Группу людей у коллегиума окружила милиция, тем не менее мероприятие продолжилось. Экскурсия была оформлена официально, оплачена, отметили коллеги. К прогулке по городу и рассказу об историческом прошлом Пинска присоединились горожане, которые в тот день были на площади. Очевидцы сообщали, что экскурсию прослушали около сотни человек.
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