Валерий работает заведующим научно-просветительского отдела в музее Белорусского Полесья. Сейчас не известно где он находится. На телефонные звонки Валерий не отвечает.









В воскресенье, 30 августа, Валерий Кобринец проводил экскурсию по центру Пинска. Около коллегиума экскурсионную группу окружила милиция, несмотря на это Валерий Кобринец продолжал рассказывать про историю города.





Напомним, что в воскресенье, 30 августа, Валерий Кобринец провёл экскурсию по центру Пинска во время своего рабочего дня. Группу людей у коллегиума окружила милиция, тем не менее мероприятие продолжилось. Экскурсия была оформлена официально, оплачена, отметили коллеги. К прогулке по городу и рассказу об историческом прошлом Пинска присоединились горожане, которые в тот день были на площади. Очевидцы сообщали, что экскурсию прослушали около сотни человек.



