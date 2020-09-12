В Гомеле задержаны фельдшер, преподаватели вузов и журналисты





Марш в Гомеле 6 сентября 2020 г.





Тогда Алена позвонила мужу с чужого телефона и сказала, что находится в отделении милиции, просит принести вещи. Вероятно, ее отправят в изолятор временного содержания.





Сегодня в Гомеле были задержаны не менее 10 человек, в том числе двое преподавателей из Гомельского государственного технического университета им. П. Сухого и Белорусского государственного университета транспорта. Полиция забрала Вадима Бельского из Технического университета и Евгения Маликова из Транспортного университета. Известно, что Бельского приговорили к 3 суткам ареста. Полиция также задержала журналистку Ларису Щиракову и оператора Андрея Толчина. Также полиция занималась охотой на журналистов Евгения Меркиса и Марину Драбышевскую.



