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В Гомеле задержаны фельдшер, преподаватели вузов и журналисты

В Гомеле задержана мать троих детей, фельдшер Алена Давыдава. Она пошла на работу и исчезла, рассказала Свабода подруга.


Марш в Гомеле 6 сентября 2020 г.

Тогда Алена позвонила мужу с чужого телефона и сказала, что находится в отделении милиции, просит принести вещи. Вероятно, ее отправят в изолятор временного содержания.

Сегодня в Гомеле были задержаны не менее 10 человек, в том числе двое преподавателей из Гомельского государственного технического университета им. П. Сухого и Белорусского государственного университета транспорта. Полиция забрала Вадима Бельского из Технического университета и Евгения Маликова из Транспортного университета. Известно, что Бельского приговорили к 3 суткам ареста. Полиция также задержала журналистку Ларису Щиракову и оператора Андрея Толчина. Также полиция занималась охотой на журналистов Евгения Меркиса и Марину Драбышевскую.
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