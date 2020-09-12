











«Кибер-партизаны поздравляют Светлану Тихановскую с Днем рождения! Желаем стать президентом как можно скорее», — написали неизвестные.





Это не первый случай за последнее время, когда неизвестные взламывали сайты госструктур. Например, недавно хакеры «объявили в розыск» Лукашенко и Караева на сайте МВД, позже «кибер-партизаны» переименовали сайт академии МВД в «Типа Академия МВД».