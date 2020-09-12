Синюк: Обыска в «Именах» не было, ОБЭП проверяет все благотворительные организации
Основатель журнала «Имена» Катерина Синюк сообщила, что обыска в редакции 11 сентября не было. «В офисе все как лежало на своих местах, так и лежит», — рассказала она.
По словам Синюк, произошло следующее: примерно в 11:00 на рецепции в здании, где находится офис «Имен», оставили уведомление УВД администрации Центрального района Минска о необходимости предоставления сведений по использованию иностранных пожертвований.
Адвокат редакции связалась со старшим оперуполномоченным ОБЭП Центрального района, который рассказал, что «сейчас идет проверка деятельности всех благотворительных организаций, а не только «Имен», сообщила Синюк.
Она также заверила, что все документы редакции в порядке, а информация по запросу поступит в заинтересованные органы на следующей неделе.
«Работаем дальше как работали! Главное, не поддаваться панике. То, что проверят всех, это было понятно и раньше. На всякий случай добавлю: из страны никуда не собираюсь», — заявила основатель «Имен».
09:38 12/09/2020
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