Происходящее сегодня в Беларуси не может оставить равнодушными даже тех, кто находится далеко за её пределами. Весь мир наблюдает за событиями в нашей стране — это не только сотни тысяч людей на улицах, требующих справедливости, но и насилие, использование армии против безоружных граждан, произвольные задержания, сфабрикованные уголовные дела, террор, цель которого: оставить у власти существующего правителя любыми средствами. Об этом говорится в открытом обращении экологов и «зелёных» в связи с политическим кризисом в Беларуси и пуском БелАЭС.





В этой ситуации трудно говорить об экологии, если только не учесть того, что системный экологический кризис пронизал все ветви абсолютной власти. Будущее Беларуси уже никогда не будет похожим на то прошлое, в котором мы жили 26 лет, — говорится дальше в обращении.





В ситуации кризиса легитимности власти и не работающей системы права возможно самое драматичное развитие событий, которое может привести к новым жертвам, разрушению экономики и имиджа нашей страны, и, как следствие, к утрате её суверенитета. Пора остановить это противоборство и террор, начать честный диалог со своим народом. Ведь ни одна диктатура не отменила законы природы, несмотря на упорное противостояние им путём бессменного правления и консервации социально-экологической системы.





Сейчас крайне важно не упустить главного. В споре властей Беларуси с её народом могут проиграть все, но, в первую очередь, власти, если будут использованы недопустимые средства. Насилие — одно из них. Второе — это пуск ненужной и опасной БелАЭС.





Атомные станции — особо опасные объекты, которые не запускают во время революций и политических кризисов.





Начнем с того, что внутренние войска и силовые структуры, которые могли бы быть задействованы для ликвидации последствий возможной аварии, сейчас заняты совсем другим — противоборством с протестующими. Ресурсы реагирования сосредоточены в местах массовых протестов, следовательно, некому будет предупреждать граждан об аварии и смягчать её последствия.





Напомним, что риски аварии многократно возрастают в момент пуска ядерного реактора. В отношении БелАЭС они увеличиваются с учётом всех тех недочётов и проблем, с которыми строилась эта атомная электростанция.





МЧС изменило процедуру пуска БелАЭС накануне выборов, разрешив проводить пуск этой атомной электростанции поэтапно, по отдельным разрешениям, но без лицензии на эксплуатацию, до завершения соответствующей проверки безопасности. В реактор первого энергоблока уже загружено топливо, и его физический старт может состояться буквально в ближайшие недели.





Мы хотим напомнить — срок жизни диктатора вряд ли превысит 100 лет, но отработавшее ядерное топливо, как и последствия радиационных аварий остаются опасными для человека и природы на протяжении сотен тысяч лет.





Пуск атомной электростанции под Островцом нужно остановить!







