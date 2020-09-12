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Визовый центр Испании возобновит работу в Минске

Испанский визовый центр открывает свои двери 14 сентября спустя шесть месяцев ожидания.

Подавать заявления можно будет с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00. 


Принимать визовый центр будет только тех заявителей, которые записались на прием онлайн (по предварительной записи) на получение визы от граждан Беларуси или законных резидентов для следующих категорий виз: члены семьи граждан Испании или ЕС, моряки и транспортники, студенты и законные жители Испании, для участия в суде или уголовном процессе, при наличии приглашения государственных или правительственных учреждений, с целью лечения, пишет minsknews.by
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