Визовый центр Испании возобновит работу в Минске
Испанский визовый центр открывает свои двери 14 сентября спустя шесть месяцев ожидания.
Подавать заявления можно будет с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.
Принимать визовый центр будет только тех заявителей, которые записались на прием онлайн (по предварительной записи) на получение визы от граждан Беларуси или законных резидентов для следующих категорий виз: члены семьи граждан Испании или ЕС, моряки и транспортники, студенты и законные жители Испании, для участия в суде или уголовном процессе, при наличии приглашения государственных или правительственных учреждений, с целью лечения, пишет minsknews.by
09:10 12/09/2020
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