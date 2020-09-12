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Самолеты "Белавиа" не будут летать в Будапешт до 24 октября

Авиакомпанией "Белавиа" с 18 сентября до 24 октября приостановлено выполнение авиарейсов в Будапешт. Причина – эпидемиологическая обстановка.

"В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку выполнение полетов", - говорится в сообщении на сайте перевозчика.

В указанный период времени самолеты в Будапешт отправятся лишь 27 сентября, отмечается там.

Кроме того, проинформировали в "Белавиа", до октября приостановлены рейсы в Ригу, Ларнаку, Ашхабад, все пункты Грузии и России. В Воронеж, Казань и Нижний Новгород рейсы будут восстановлены не ранее 24 октября.

"Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 30 марта 2021 года", - отметили в авиакомпании, пишет interfax.by
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