Самолеты "Белавиа" не будут летать в Будапешт до 24 октября

"В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку выполнение полетов", - говорится в сообщении на сайте перевозчика.





В указанный период времени самолеты в Будапешт отправятся лишь 27 сентября, отмечается там.





Кроме того, проинформировали в "Белавиа", до октября приостановлены рейсы в Ригу, Ларнаку, Ашхабад, все пункты Грузии и России. В Воронеж, Казань и Нижний Новгород рейсы будут восстановлены не ранее 24 октября.



