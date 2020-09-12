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Индейцы убили бамбуковой стрелой ведущего эксперта по изучению коренных народов Бразилии

10 сентября в бразильской Амазонии погиб ведущий эксперт в сфере изолированных племен Риели Франсискато, работавший на правительственное агентство коренных народов Бразилии. Об этом сообщил телеканал Globo.




56-летний специалист вел мониторинг миграции одного из племен. Он не собирался вступать в контакт с индейцами, а вышел на холм, чтобы наблюдать за ними. В этот момент сопровождающие услышали свист стрелы, а затем увидели, как раненый Франсискато бежит к ним.

Полутораметровая стрела, сделанная из бамбука и птичьих перьев, пронзила грудь ученого. Он вытащил ее, прошел еще около 50 метров и упал. В больницу Франсискато привезли уже мертвым, рассказали участники экспедиции.

В прокуратуре Бразилии Globo пояснили, что так называемые неконтактные индейцы, живущие в штате Рондония, не подлежат обычному уголовному преследованию, поскольку не умеют отличать врагов от друзей. Они могли расценить появление группы мониторинга как угрозу, а выстрел был актом самообороны.

По данным правозащитной организации Survival International, в тропических лесах Амазонии живет около 100 изолированных индейских племен, практически не знакомых с цивилизацией.
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