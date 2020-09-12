Лукавые новости: Наёмники RT сами придумывают, сами разоблачают

Караев разоблачил фейк, который сам и придумал

В беседе с RT министр внутренних дел Беларуси опроверг фейк о 16-летнем парне, которого якобы изнасиловали дубинкой.





«Мне становится известно, что бродит устно передаваемая потом в Интернете история, что 16-летний мальчик в больнице спасен от разрыва прямой кишки, потому как был изнасилован палкой ПР 73. Меня это, конечно, заинтересовало, неужели такие садисты служат в органах правопорядка, если служат, то я должен от них избавиться и найти», — рассказал Юрий Караев корреспонденту RT.





Журналисты «Лукавых новостей» проштудировали новостные сайты и телеграм-каналы в поиске информации о случае, который приводит Караев – изнасиловании дубинкой именно 16-летнего парня – но ничего не нашли. На самом деле речь идёт о подростке Тимуре.





Во время первого попадания Тимура в больницу о его травмах в СМИ говорилось следующее:





«У Тимура черепно-мозговая травма легкой степени, сотрясение головного мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса без смещения справа (перелом верхнечелюстной пазухи без смещения отломков, линейный перелом дна орбиты без смещения отломков), гемосинусит правой верхнечелюстной пазухи, судорожный синдром, параорбитальная гематома справа, множественные ушибы мягких тканей и конечностей, травматические эрозии роговицы обоих глаз».





Другими словами, подростку сломали челюсть, а также избили по мягким частям тела, выдавливали глаза… Но про изнасилование ничего не говорилось, если не считать того, что дубинку всовывали ему в рот.





«Тимура поставили на колени, за волосы оттащили голову назад и всовывали дубинку в рот», – рассказали родственники Тимура журналистам.





Таким образом, Юрий Караев, рассказывая о несовершеннолетней жертве пыток, придумал факты об изнасиловании дубинкой, а потом этот же свой фейк и опроверг.

Коронавирус ударил по сотрудникам МВД

Караев поделился с Прыдыбайло статистикой о заболеваемости сотрудников МВД коронавирусом.





«Всего переболело 4654 сотрудника. За сутки — 152, госпитализировано 47. На самоизоляции 297. Выздоровело 4299. Умерших — 11», – рассказал Юрий Караев.





Из контекста похоже, что Караев говорит о 152-ух заражённых сотрудниках МВД в сутки. Интервью Караева на RT вышло 31 августа, но записывался оно на несколько дней раньше. На кадрах у сотрудника внутренних органов открыт сайт tut.by. На главной странице – публикация об увольнении главного врача РНПЦ «Кардиология». Выходит, что день съёмок – 27 августа.





По данным Минздрава 27 августа в Беларуси было зафиксировано 191 зараженных коронавирусом. Если Караев говорил о суточном количестве инфицированных ковидом работников внутренних органов, то они составляют 80% от всех инфицированных в стране. Правда ли это мы можем только предполагать.





Корреспондент RT считает, что журналисты сами виноваты, что в них стреляют

Александр Лукашенко рассказал о важности работы RT в Беларуси:

«Вы понимаете в этот сложный период насколько важны вы были для нас. И то, что вы технически показали, и журналисты, и корреспонденты, и руководитель ваша — это очень дорого стоит», – заявил Лукашенко.





В разговоре с Караевым журналист RT затронул тему насилия в отношении журналистов, освещающих события:





– Есть же видео как там одному журналисту по попе дали?





– Да не одному… есть следы от резиновых пуль. Надо понимать, что в месте, где сталкиваются массы людей и такие страсти клокочут, быть выдержанным и хладнокровным и когда ты только что получил камнем в щит, слева по челюсти, справа бьют твоего товарища и ты за секунду определил: стоп, это журналист, я его обойду ловким маневром — не всегда возможно. Но пусть журналисты тоже соображают, что камни и пули, палки и кулаки летят без разбора. И выбрать себе сознательно, как говорится, обойти… Где-то пусть отойдут на несколько метров и со стороны снимают. Нет же, лезут в самое пекло.





– Сами виноваты?!





– Ну сами иногда виноваты и мы иногда, надо признать, перегибаем, – так выглядел диалог Юрия Караева и Константина Придыбайло.





Вспомним, как произошел один из случаев нападения на журналистов.





Журналистка издания «Наша Нива» отходит в сторону от линии атаки силовиков, но один из них останавливается и ПРИЦЕЛЬНЫМ выстрелом отправляет пулю в колено девушке в синем жилете с надписью ПРЕССА.





Однако Юрий Караев и телеканал RT преподнесли однобокую информацию, которая преуменьшает агрессию силовиков.