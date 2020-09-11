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Отсидела за АЭС и «ябатьку». Эколог Ирина Сухий вышла после пяти суток ареста

Вечером накануне освобождения её зачем-то перевели в Жодино.



«Про арест говорит, что «это неприятно, но не страшно», – цитирует её брат Иван Сухий.

Члена совета ОО "Экодом" Ирину Сухий забрали прямо из собственной квартиры 6 сентября, провели осмотр у неё и потом – у её дочери, искусствоведа Софии Садовской, которая выступала в качестве свидетельницы на суде.

Первоначально Ирину Сухий обвиняли в участии в массовом мероприятии 3 сентября, но четверо свидетелей подтвердили, что обвиняемая находилась в деревне. Заседание продолжили на следующий день, и её осудили за участие в мероприятии 29 августа. Как кратко описывают суд участники, это было "5 минут для ознакомления с материалами дела, 5 минут на общение с адвокатом, новый протокол и 5 суток ареста".

Среди материалов дела было фото из соцсетей, где Ирина стоит в парке с табличкой против АЭС. Вину Ирина не признавала:

«Считает своё участие в Женском Марше 29 августа 2020 года законным и основанном на конституционном праве на мирные собрания, – поясняет на своей странице в соцсетях правозащитница Елена Тонкачёва и пересказывает слова Ирины.

– Да, я находилась на этом мероприятии с плакатом «#ябатька гэтую АЭС разам з ябатькой!». Я против запуск АЭС и выражала таким образом свою гражданскую позицию. Фотографию с мирной акции опубликовала на своей странице в FB, скрывать своё участие не собиралась.

Примечание. Следует пояснить, что такое #ябатька. Этот неоднозначный слоган изобрели пропагандисты государственных телевизионных каналов для людей, которые собирались / которых собирали на митинги в поддержку Лукашенко. И это быстро превратилось в политический мем, так как
был придуман на скорую руку и имеет очень схожее звучание с распространенным матным (ненормативная лексика) словом. В итоге этот комичный лозунгом стали использовать многие люди во время мирных протестов.

Ирина Сухий - член совета ОО "Экодом" и одна из начинателей экодвижения в Беларуси. "Женщина-легенда", как её называли в первые дни ареста возле ЦИП на Окрестина.
Greenbelarus
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