











Эксперты отмечают, самые популярные суррогаты — разбавленный этиловый спирт, лекарственные и ветеринарные препараты, антифризы, стеклоомывающие жидкости.





Некоторых граждан привлекает метанол, который содержится в «незамерзайках». Итог его применения плачевный: инвалидность или летальный исход. От отравления метанолом в нынешнем году скончалось 7 мужчин: 2 в Кировском районе, а также в Бобруйске, Могилеве, Осиповичском, Чаусском и Шкловском районах.





Антирекорды 2020 года установили в марте бобруйчанин, 1968 г.р. (содержание метанола в его крови превысило смертельную концентрацию в 5 раз) и житель Шкловского района, 1973 г.р., скоропостижно скончавшийся в июне (он употребил в 6 раз больше смертельной дозы!).







