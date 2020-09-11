От отравления алкоголем и его суррогатами только в Могилевской области в этом году умерло 149 человек
От отравления алкоголем и его суррогатами в нынешнем году скончалось 149 жителей Могилевской области, а это на 12 человек больше, чем в аналогичный период 2019 года.
Эксперты отмечают, самые популярные суррогаты — разбавленный этиловый спирт, лекарственные и ветеринарные препараты, антифризы, стеклоомывающие жидкости.
Некоторых граждан привлекает метанол, который содержится в «незамерзайках». Итог его применения плачевный: инвалидность или летальный исход. От отравления метанолом в нынешнем году скончалось 7 мужчин: 2 в Кировском районе, а также в Бобруйске, Могилеве, Осиповичском, Чаусском и Шкловском районах.
Антирекорды 2020 года установили в марте бобруйчанин, 1968 г.р. (содержание метанола в его крови превысило смертельную концентрацию в 5 раз) и житель Шкловского района, 1973 г.р., скоропостижно скончавшийся в июне (он употребил в 6 раз больше смертельной дозы!).
21:41 11/09/2020
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