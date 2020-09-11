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Мужчины, сбежавшие от силовиков на территорию посольства, поговорили с ООН: Что с ними будет теперь

Сегодня утром двое мужчин — Владислав Кузнечик и его отец Виталий — перелезли через забор посольства Швеции, чтобы спастись от силовиков.

Мужчины рассказали, что их пытались схватить еще на акции 6 сентября в Витебске, использовали против них слезоточивых газ, били дубинками, но они убежали и скрывались 4 дня, опасаясь преследования. Сегодня они попытались попасть в посольство Швеции в Минске, чтобы попросить там убежища. Их не впустили, поэтому они перепрыгнули через забор и таки попали на территорию диппредставительства. Силовики окружили посольство и ждали, пока им выдадут мужчин, но они до сих пор не ушли, сообщает TUT.BY.

Владислав Кузнечик рассказал, что сотрудники посольства принесли им воды и еды. Также, по его словам, они помогли связаться с ООН, где мужчинам объяснили, что на территории Беларуси ни одно посольство им не даст политическое убежище — получить его можно только, если человек уже за границей.

Владислав и Виталий покидать территорию диппредставительства Швеции не планируют.
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