+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Католики Минска проводят Крестный путь за возвращение архиепископа Кондрусевича

Также столичные католики молятся о прекращении преследования Костела в Беларуси



Общегородской Крестный путь в интенции прекращения преследования Католической церкви в Беларуси и возвращения архиепископа Тадеуша Кондрусевича проходит 11 сентября на территории костела Святой Троицы (Святого Роха) на Золотой Горке в Минске. Богослужение проводят после святой Мессы в 18.30 на открытом воздухе на прикостельной территории. Возглавит целебрацию генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий.
Katolik.life
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...
Юрий Губаревич
План переходного периода
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]