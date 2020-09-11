Католики Минска проводят Крестный путь за возвращение архиепископа Кондрусевича
Также столичные католики молятся о прекращении преследования Костела в Беларуси
Общегородской Крестный путь в интенции прекращения преследования Католической церкви в Беларуси и возвращения архиепископа Тадеуша Кондрусевича проходит 11 сентября на территории костела Святой Троицы (Святого Роха) на Золотой Горке в Минске. Богослужение проводят после святой Мессы в 18.30 на открытом воздухе на прикостельной территории. Возглавит целебрацию генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий.
19:42 11/09/2020
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