Хозяева животного Беверли и Пол Чапмен поначалу не бесились из-за пропажи питомца. Кот свободно гулял по округе и мог не приходить пару дней.





Когда англичане начали беспокоиться о коте, они спросили соседей о нем. После того, как все сообщили, что давно не видели Монти, супруги начали искать питомца.









Объявления в округе и пост в Facebook не дали никакого результата. Спустя семь недель хозяева кота решили, что старого Монти уже нет в живых.





Через два месяца после пропажи, женщина увидела, что ее отметили на фото с котом в Facebook. Оказалось, кто-то из местной логистическая компания нашел животное. Монти все это время провел в запертом контейнере в 200 метрах от собственного дома.





Отмечается, что у животного не было еды и воды. Как он туда попал и смог выжить, для хозяев остается загадкой, пишет korrespondent.net











