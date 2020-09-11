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«У меня-то нет Терешковой»: Галкин опубликовал пародию на разговор Путина и Лукашенко

Юморист Максим Галкин опубликовал пародию на переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко по поводу «перехваченных» Минском телефонных разговоров. За сутки пародия набрала почти 2 млн просмотров

Максим Галкин записал и выложил в Instagram пародию на переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко по видеосвязи под названием «Перехват».

В пародии Галкин, изображая Лукашенко, сообщает, что «после успешной операции по перехвату переговоров Варшава — Берлин белорусские разведчики перехватили еще несколько переговоров» — в том числе телефонный звонок Алексея Навального из берлинской клиники «Шарите» на родину, в котором оппозиционер признается в любви к Путину и просит забрать его домой. «Согласитесь, звучит как-то неправдоподобно», — удивляется «Путин». 

В ответ пародист в образе Лукашенко рассказывает о других перехваченных разговорах — например, о звонке канцлера Германии Ангелы Меркель в пиццерию и о записанном разговоре президента США Дональда Трампа с самим собой. «А зачем вы этим занимаетесь, о чем думаете?» — спрашивает удивленный «Путин». «Лукашенко» признается, что уже думает о том, как выиграть следующие выборы. 

«Вот видите, это нас отличает: вы думаете о земном, о том, как выиграть следующие выборы, а я думаю о вечном», — говорит Галкин в образе Путина. «Вам хорошо, у меня-то нет Терешковой, чтобы думать о вечном», — отвечает «Лукашенко». 

В пародии Галкин в образе Лукашенко утверждает, что протестующие вышли на митинги, чтобы поздравить его. «Они не мне кричат [«Уходи!»]. Они кричат 2020-му году «Уходи!». Вот, правда, задайте себе вопрос, кто людям больше надоел, Лукашенко или 2020 год», — поясняет он. Если протесты разрастутся, говорит он, можно будет объявить пандемию — «не зря же ее придумали».
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