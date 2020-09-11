При возвращении белорусов из Черногории – ПЦР-тест, но без карантина?





Министерство здравоохранения Беларуси включило Черногорию в перечень стран, по возвращении из которых белорусы должны сдать ПЦР-исследование и уйти на самоизоляцию в течение 14 дней. Мера связана с повышением заболеваемости COVID-19 в приморской стране - свыше 50 случаев на 100 000 населения.





В обновленном списке оказались и другие страны, но именно появление Черногории может болезненно отразиться на туротрасли Беларуси. Известно, что в нынешнем «коронавирусном» сезоне Черногория вошла в число всего четырех стран - кроме нее, Турция, Египет, Албания, - в направлении которых было возможно сформировать чартерные рейсы. В связи с этим Республиканский Союз туристический организаций намерен в срочном порядке встретиться с представителями Минздрава Беларуси, чтобы предложить альтернативное решение. РСТО рассчитывает просить ведомство разрешить туристам, возвратившимся из Черногории, сдать ПЦР-тест, и в случае отрицательного результата, не уходить на двухнедельную самоизоляцию.





Кроме того, РСТО направил письма в Минздрав Беларуси и Министерство спорта и туризма РБ с просьбой рассмотреть возможность отмены необходимой самоизоляции белорусов после возвращения из таких стран как Мексика, Доминиканская Республика, индийский штат Гоа, Мальдивы, Таиланд и других государств. Свое просьбу РСТО основывает на расширении географии стран, выразивших готовность принимать белорусских туристов.