Генпрокуратура: родителей недостаточно наказывают за участие детей в протестах
Заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук заявил, что компетентные органы недостаточно привлекают к ответственности родителей за вовлечение и участие их детей, особенно малолетних, в «массовых беспорядках»
Также, по его словам, органы обязаны вовремя «выявлять незаконные формирования, объединения граждан, давать этому правовую оценку и при нарушении закона незамедлительно пресекать их деятельность».
Ранее Следственный комитет по факту массового марша 6 сентября возбудил очередное уголовное дело по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). При этом воскресные события также названы «массовыми беспорядками».
Комментарии к Уголовному кодексу, в том числе, гласят, что массовыми беспорядками считается «посягательство бесчинствующей толпы на общественную безопасность и деятельность государственных органов».
При таких беспорядках должно быть насилие над личностью, погромы, поджоги и уничтожение имущества, а также оказание вооруженного сопротивления представителям власти.
Одним из видов организации массовых беспорядков могут быть призывы к погромам и другим действиям, описанным выше. Сюда же относятся призывы к освобождению заключенных и уничтожению официальной документации.
Однако ничего подобного ни на одном из акций протеста никогда не было. Что касается 6 сентября, то погромщиками как раз-таки были неизвестные люди с дубинками и в бронежилетах, но никак не мирные протестующие.
Источник: officelife
18:01 11/09/2020
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