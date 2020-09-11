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Следственный комитет завел еще одно уголовное дело за «массовые беспорядки» в Минске. На этот раз по событиям 6 сентября

— По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок 6 сентября в Минске, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции, а также повлекших нарушение работы общественного транспорта, учреждениий и организаций возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.342 Уголовного кодекса.

Тех, кто бил стекла, видимо, признают потерпевшими?


Подозреваемыми в совершении вышеуказанного преступления признано четверо граждан в возрасте от 18 до 32 лет. Кроме этого, 18-летняя девушка в связи с повреждением специального средства путем нанесения баллончиками с лакокрасочным веществом надписей признана подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по статье «хулиганство».
 
В Следственном комитете отмечают, что  результате остановки транспортного движения в ходе массовых беспорядков в Минске коммунальному предприятию причинен ущерб более 30 тысяч рублей.
 
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