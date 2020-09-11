



Ночь он провел в ИВС на Окрестина, рассказала TUT.BY его жена Юлия. Днем 11 сентября Дмитрия Семченко судили в суде Фрунзенского района за участие в несанкционированном массовом мероприятии.





Показания Дмитрий Семченко давал по видеосвязи — в суд задержанных не доставляют вот уже несколько месяцев, объясняя это эпидемией коронавируса. Дело рассматривал заместитель председателя суда Юлия Близнюк.





Совершение какого правонарушения вменяют Дмитрию Семченко, его родным не было известно до сегодняшнего утра. Оказалось, что судить его будут по ч. 1 ст. 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».





На вопросы судьи Дмитрий отвечает: работал на телеканале ОНТ главой президентского пула журналистов, уволился в августе этого года, на иждивении есть сын, ему 4 года.





Адвоката у Дмитрия Семченко нет, его супруга в суд приехать не смогла: в это время готовила мужу передачу.





Согласно протоколу, составленному 10 сентября, 16 августа, с 14.30 до 15.10, Дмитрий Семченко, находясь вблизи дома № 21 по проспекту Победителей, принял активное участие в митинге без соответствующего разрешения Мингорисполкома, выкрикивал лозунги. Какие — не уточняется.





Дмитрий признал, что действительно находился там, но в митинге не участвовал.





— В то время я был начальником президентского пула, с журналистским удостоверением. Я был там, чтобы пообщаться с людьми, выяснить их мнение. Общался с теми, кто за действующую власть и против нее.





Мне нужно было понять, что чувствует общество — от первоисточника. Я там был, но у меня не было транспарантов, я не выкрикивал лозунгов. На тот момент я был журналистом государственного телеканала ОНТ.





Судья Близнюк уточнила, был ли Дмитрий на митинге в свое рабочее время, а также каким образом и кто его туда направил.





— В тот момент я был начальник президентского пула. Я сам решал, идти туда или нет. Мне нужно было составить собственное впечатление, что там происходит.





Также Дмитрий пояснил, что его задержали вечером 10 сентября.





— Ко мне приехали домой из уголовного розыска, задержали, отвезли в РУВД.





— 16 августа вас не задерживали?





— Нет, не задерживали.





После судья изучила все имеющиеся письменные материалы дела. Среди них оказались протоколы об административном правонарушении и о задержании, справка Мингорисполкома о том, что мероприятие было не санкционировано.





Свидетельских показаний или других доказательств участия Дмитрия в митинге в суде озвучено не было.





Среди письменных материалов был протокол опроса (Семченко отказался давать пояснения), и разъяснение прав.





После небольшого перерыва судья вынесла решение: административный арест на срок 15 суток.





На телеканале ОНТ Дмитрий Семченко работал с 2009 года, также он возглавлял пул журналистов, которые работали с Лукашенко. 13 августа стало известно, что Семченко уходит с канала.





Свой уход он позже объяснил осуждением насилия, которое применялось к протестующим в первые дни после выборов президента.







