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В офис проекта «Имена» пришли люди в масках. Как оказалось, с письмом

В офис благотворительного фонда «Имена» пришли люди в масках. Это подтвердили Euroradio сотрудники и работники одного из офисов в том же здании.

dev.by дозвонился до редактора «Имён» Катерины Киселёвой. Она сказала, что сама ничего не знает, поскольку работает сегодня из дома, и сейчас выясняет, что происходит. Телефон создательницы и руководителя платформы Екатерины Синюк сначала был недоступен. Сейчас звонки сбрасывают. 

Onliner удалось связаться с Екатериной, и она отметила, что сама узнаёт обо всём из соцсетей. 

— Точно знаю, что приходил милиционер с письмом из ОБЭП. На него мы ответим на следующей неделе. Про балаклавы — не знаю. Мы сейчас мало работаем в офисе, поэтому там никого нет. Сейчас кто-то поедет узнавать, что происходит.

В бизнес-центре «Покровский» журналисту портала сказали, что милиция приходила, оставили «бумажку» и все ушли.

Есть вероятность, что появление силовиков в офисе «Имён» связано с недавним заявлением министерства юстиции о незаконности сборов финансовых средств в поддержку протестующих.

Проект «Имена» запущен в апреле 2016 года. Это некоммерческая благотворительная медиаплатформа, где тысячи людей собирают деньги на работу общественных организаций, решающих социальные проблемы в Беларуси. С 2018 года «Имена» работают не только как онлайн-журнал, но и как фонд.
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