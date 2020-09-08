



Он находился на лечении в УЗ «2-я городская детская клиническая больница», откуда 08.09.2020 около 14:00 ушел в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.





Напомним, что Тимура задержали 12 августа в районе Каменной Горки, а 13 августа привезли в 3-ю детскую больницу Минска из Партизанского РУВД с множеством страшных диагнозов: черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, открытым переломом скуло-орбитального комплекса, судорожным синдромом, параорбитальной гематомой справа, множественными ушибами мягких тканей и конечностей, травматическими эрозиями роговицы обоих глаз.





Позже семья Тимура рассказала, что силовики выдавливали парню дубинкой глаза и истязали другими способами.





3 сентября подростка задержали и отвезли на допрос в рамках ст. 293 УК (Массовые беспорядки). Следователи заявили, что подросток активно участвовал в массовых беспорядках и причастен к вооруженному нападению на водителя грузового автомобиля МАЗ. После допроса он снова попал в больницу, откуда и пропал.