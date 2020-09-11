Неизвестные в штатском устроили "хапун" возле Минского областного суда
Возле Минского областного суда задержали около 10 человек
Утром 11 сентября люди пришли к зданию Минского областного суда. Здесь происходит рассмотрение дела против стачкома "Беларуськалия": суд должен решить, законно ли происходит их забастовка.
Люди пришли поддержать бастующих. Однако вскоре к зданию суда подъехал бусик с неизвестными в гражданской одежде. Они задержали около десяти человек, преимущественно девушек.
12:27 11/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение