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Неизвестные в штатском устроили "хапун" возле Минского областного суда

Возле Минского областного суда задержали около 10 человек

Утром 11 сентября люди пришли к зданию Минского областного суда. Здесь происходит рассмотрение дела против стачкома "Беларуськалия": суд должен решить, законно ли происходит их забастовка.

Люди пришли поддержать бастующих. Однако вскоре к зданию суда подъехал бусик с неизвестными в гражданской одежде. Они задержали около десяти человек, преимущественно девушек.
Еврорадио
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