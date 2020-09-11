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Папа Римский назвал секс "божественным удовольствием"

Удовольствия от полового акта с любимым человеком или хорошей еды являются "божественными", заявил Папа Римский Франциск. Об этом сообщает AFP со ссылкой на книгу TerraFutura с высказываниями понтифика, передает РИА Новости.



"Удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное", - сказал Франциск.

По словам понтифика, церковь всегда осуждала "бесчеловечное, грубое и пошлое удовольствие", но всегда принимала простое, человеческое и нравственное.

"Преувеличенная мораль", которая отрицает чувства, это - "неправильная трактовка христианского послания", подчеркнул Папа Римский. По его мнению, удовольствие от еды служит тому, чтобы человек оставался здоровым, а сексуальное удовольствие делает любовь более красивой и служит гарантией продолжения вида.
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