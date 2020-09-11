







"Если кто-то хочет оказать спонсорскую помощь, или финансовую какую-то, он может перечислить деньги на счет попечительского совета. Если у школы нет такого счета, такие счета созданы при управлениях образования, и попечительский совет определяет, куда эти средства в первую очередь направить. Это сугубо добровольная деятельность! Никто не имеет права заставлять и тем более манипулировать", - заявил он в интервью телеграмм-каналу "Молодежный поезд".





Глава ведомства заверил, что всегда был против любых подобных требований со стороны школ и выстраивания ими рейтингов по количеству вкладов родителей в материально-техническую базу учебного учреждения.





При этом Карпенко считает вполне оправданным сбор средств по инициативе родителей на какие-либо мероприятия – например, театр либо экскурсии, или на установки кулеров в классах для питьевой воды.





"Да, бывает инициатива родителей. Например, собирают деньги на посещение театра, на какую-то экскурсионную поездку. Кто-то посчитал: давайте мы не будем давать каждому ребенку питьевую воду, а купим и поставим в класс кулер. Кстати, сегодня многие школы самостоятельно, за счет внебюджетных средств закупают и ставят эти кулеры", - отметил он.





Руководитель министерства выразил, однако, мнение о нецелесообразности сбора родителями средств на разные "излишества".





"У нас бывает так. Лежит деревянный пол – Ах, он некрасивый! Давайте положим ламинат! Давайте скажем откровенно: а как этот ламинат влияет на качество образования? И, может, ничего страшного нет, если мы его еще раз покрасим. И пусть к новому учебному году он не будет смотреться так рельефно и красиво, но уж точно не будет влиять на качество школы и учебы", - заверил Карпенко.





Он обратил внимание на важность соблюдения всех норм – по безопасности и по использованию определенных материалов, которые гораздо важнее для школы, чем внешняя красота. И именно соблюдение норм учитывается министерством образования в первую очередь, когда подписывается сертификат готовности учебного учреждения к новому учебному году.





Министр образования, в то же время, призвал не переусердствовать родителей в желании "не сдавать ни копейки" на образование ребенка.









"Когда говорят, что надо купить альбом для рисования, пластилин, раскраску и т.д. – это сугубо инди дуальные детские принадлежности, которые необходимы в том числе для образовательного процесса. И мы не обеспечиваем этим учреждение образования. Как и закупаем индивидуально тетради и дневники для каждого", - пояснил он.





Оптимальной Карпенко в выстраивании финансово-организационных вопросов считает сбалансированную работу учреждения образования и родителей – грамотно выстроенную, и без взаимных претензий.





Руководитель белорусской системы образования также напомнил, что педагоги не имеют право брать наличные средства у родителей на любые нужды в школах.





"Классный руководитель никогда не возьмет эти деньги. Если он берет, он уже идет по стезе коррупционного преступления. Поэтому не надо и классного руководителя подставлять, и себя тоже", - обратился он к родителям школьников.





Он призвал все вопросы финансовой помощи учреждениям образования решать через попечительские советы в соответствии с их нормативной базой и прописанными положениями, составом и функциями.