Райдер призвал также выпустить на свободу шестерых представителей профсоюзов, задержанных за участие в мирных акциях протеста, и снять с них все обвинения.





Фото МОТ Генеральный директор МОТ Гай Райдер





Глава МОТ напомнил Александру Лукашенко о том, что власть обязана обеспечить в стране жизнь без насилия и угроз и защитить участников мирных акций протеста от давления. Все сообщения о нарушениях, по его словам, должны быть без промедления расследованы.





«Я призываю Вас сделать все, что в Ваших силах, чтобы предотвратить нарушения прав человека и обеспечить полное соблюдение прав и свобод трудящихся», — говорится в письме.





Гай Райдер выразил глубокую озабоченность по поводу поступающих из Беларуси сообщений об арестах и задержаниях лидеров профсоюзов и жестоком обращении с ними. «Никто не должен лишаться свободы или быть наказан за организацию мирных акций протеста и забастовки или участие в них», — убежден глава МОТ.





Гай Райдер направил Александру Лукашенко письмо после того, как Международная конфедерация профсоюзов попросила его вмешаться в ситуацию, которая сложилась в Беларуси.



