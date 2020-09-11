+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Глава МОТ призвал Александра Лукашенко выпустить на свободу профсоюзных лидеров

Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер направил письмо Александру Лукашенко, в котором призвал его в свете продолжающихся в стране протестов обеспечить соблюдение прав и свобод трудящихся.

 Райдер призвал также выпустить на свободу шестерых представителей профсоюзов, задержанных за участие в мирных акциях протеста, и снять с них все обвинения.

Фото МОТ Генеральный директор МОТ Гай Райдер

Глава МОТ напомнил Александру Лукашенко о том, что власть обязана обеспечить в стране жизнь без насилия и угроз и защитить участников мирных акций протеста от давления. Все сообщения о нарушениях, по его словам, должны быть без промедления расследованы.

«Я призываю Вас сделать все, что в Ваших силах, чтобы предотвратить нарушения прав человека и обеспечить полное соблюдение прав и свобод трудящихся», — говорится в письме.

Гай Райдер выразил глубокую озабоченность по поводу поступающих из Беларуси сообщений об арестах и задержаниях лидеров профсоюзов и жестоком обращении с ними. «Никто не должен лишаться свободы или быть наказан за организацию мирных акций протеста и забастовки или участие в них», — убежден глава МОТ.

Гай Райдер направил Александру Лукашенко письмо после того, как Международная конфедерация профсоюзов попросила его вмешаться в ситуацию, которая сложилась в Беларуси.
news.un.org/ru/
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]