Геннадий Лоска / Łukasz Giza / Agencja Gazeta





Он пел с детства, ходил в музыкальную школу и играл на гитаре. Поступил в Гродненское культпросветучилище, где вместе с друзьями создал блюзовую группу Seven B. В 1992 году команда поехала на «Басовішча» и осталась в Польше — играть на улицах и таким образом зарабатывать деньги, пишет «Еўрарадыё». Ребята получили польское гражданство. Трио Seven B переросло в сильный хард-блюзовый квинтет, который активно гастролировал по Польше и выпускал альбомы.





«Они не потерялись на рынке польского рок-блюза, который насыщен куда больше, чем в Беларуси, а потому пробиться на нём в люди куда сложнее. Тем не менее у Seven B это получилось сделать», — писал Дмитрий Подберезский в журнале «JazzКвадрат», рецензируя второй альбом команды.





Участие в первом сезоне польского телешоу X Factor в 2011 году принесло Генеку настоящую славу. Но музыкант подчёркивал, что не считает себя знаменитостью и никогда не будет звездой: «Я угрюм, как сапожник. И социопат. Белорус в Польше и социопат — отличное сочетание».





Музыкальный обозреватель еженедельника Polityka Куба Воеводский писал о Лоске: «Генек — плевок в лицо польской концепции слова „звезда“. И спасибо ему за это».





Настоящей страстью Лоски оставалось пение на улице — «именно там есть правда жизни», считал Лоска и выходил после съёмок на телевидении в центр Варшавы играть и петь для людей.





Геннадия Лоску нашли в бессознательном состоянии 5 мая 2018 года в центре Белоозёрска: он приехал к маме, чтобы сделать вид на жительство в Беларуси. У музыканта диагностировали левосторонний инсульт и закрытую черепно-мозговую травму. В течение двух с половиной лет Генек лежал парализованным в родительской квартире, при этом находясь в сознании.





В феврале 2020 года вместе со специалистами по альтернативной коммуникации Еврорадио посетило Геннадия — посмотреть, чем можно музыканту помочь. Однако из-за коронавируса занятия специалиста с музыкантом не были возможными. Мы выражаем соболезнования родным и близким Геннадия.



