– Остановить правовой дефолт и приступить к мирному диалогу смогут только рабочие предприятий. Больше власть не станет слушать никого. Так заявил лично Лукашенко. Сегодня я делаю свой выбор! Протест начинаю на рабочем месте в забое, горизонт -305 м. Жму STOP! Покидать шахту отказываюсь до начала выполнения моих требований, –такое сообщение появилось на страничке 42-летнего Юрия Корзуна во ВКонтакте рано утром 10 сентября.





Юрия Корзуна в Солигорске хорошо знают. Он – исполнитель песни «Соль земли», известной как гимн «Беларуськалия». Теперь шахтер прославился на всю страну.









В соцсети он разместил обращение, в котором высказал протест против применения насилия к протестующим и заявил политические требования. Это прекращение запугивания и увольнений, похищений людей неизвестными, освобождение арестованных членов стачкома и отставка действующего президента.





В уведомлении, которое Юрий направил гендиректору «Беларуськалия», сказано, что на этот шаг шахтер идет в уравновешенном психическом состоянии, цели причинить кому-то вред не имеет. И подчеркивает, что это мирная форма протеста.





Свое намерение шахтер исполнил. Юрий Корзун отработал ночную смену в шахте на глубине 305 метров. Когда настало время подниматься, он передал напарнику заявление и сказал, что не покинет шахту. Юрий пристегнул себя наручниками с трехметровой цепью к горнодобывающему оборудованию – и остался в забое.





– Мы работаем вдвоем с напарником, я машинист, он горнорабочий. Когда смена заканчивалась, я достал заявление и за 5 минут до окончания вручил ему. Сказал, чтобы он передал мастеру или диспетчеру, что я начинаю свой подземный протест, отказываюсь выходить из шахты и у меня такие-то требования. Я не ставил никого в известность ни дома, ни на работе, иначе мне бы акцию не дали выполнить, – рассказывает Юрий Корзун.





Уже через 30 - 40 минут к Юрию в шахту спустился мастер, потом прибыло начальство. Шахтер надеялся на разговор, но не получилось.





– Говорили, что я не имею права находиться здесь, потому что я в опасном месте один. Гнули свою линию, что я должен покинуть шахту. Я требовал представителя независимого профсоюза, в котором я состою, потребовал медика и нанимателя - либо чтобы он приехал, либо позвонил, как-то вступил в диалог. Этого не случилось. Мне дали четко понять, что никто мои требования выполнять не будет и на диалог не пойдет. Так и сказали: мои требования может выполнить только один человек в ране, – продолжает Юрий.





В итоге шахтера принудительно подняли наверх - там мужчину уже ждали скорая помощь и милиция.





– Меня жестко оттеснили на расстояние от крепления цепи к оборудованию и бензорезом ее отрезали. Вместе с этой цепью я поехал на-гора. Скорая там меня уже ждала. Вместе с цепью в наручниках меня повезли сначала в МЧС, чтобы освободить от цепи. Ключ я предварительно выбросил, а наручники - российского образца, ни у кого из милиции, которая ожидала на выезде, не оказалось подходящего ключа. А потом повезли в больницу, оказали помощь. Меня осмотрел психиатр по требованию администрации – сделал заключение, что все у меня в порядке.









Пока Юрий был под землей, коллеги и жители Солигорска устроили шествие по улицам города. Фото: телеграм-канал стачкома





Юрий Корзун говорит, что, хотя и не питал иллюзий относительно результатов своей протестной акции, все равно был разочарован тем, что никто не стал с ним разговаривать. Из-за этого у мужчины поднялось давление и разболелось сердце.





– Я не ожидал, что они будут применять ко мне физическую силу, я думал, что мы проведем какой-то конструктивный диалог. Хотя бы начнем с того, чтобы прекратить давление на коллектив со стороны нанимателя по отношению к тем трудящимся, которые выражают свою позицию по поводу происходящего в стране. Это увольнения, лишение премий, объяснительные и так далее. Это было одно из первых моих требований, – объясняет Юрий Корзун.









От своих требований шахтер отступать не намерен. Он обнаружил, что его пропуск аннулирован, но он и не планировал 10 сентября вечером снова выходить на работу:





– Я буду присоединяться к стачке и продолжать свой протест, – заявляет мужчина.





По его словам, в стачке на «Беларуськалии» участвуют чуть больше 20 человек. Также есть те, кто практикует так называемую итальянскую забастовку.





– Они работают с соблюдением всех норм, потихоньку, понемножку. Если что-то неисправно – сразу ремонтируют. Таких много.





ОФИЦИАЛЬНО





– После окончания рабочей смены в 6 часов 15 минут машинист горновыемочных машин рудника 1-го рудуправления Корзун Юрий Николаевич отказался покинуть рабочее место на горизонте -305 м. Поскольку указанными действиями нарушены требования по охране труда, горноспасателями приняты меры по выводу работника из шахты. Данный случай произошел на участке по добыче технической соли в период подготовки комплекса к работе и не повлиял на производственный процесс, – говорится в сообщении пресс-службы ОАО «Беларуськалий».





«Лидер-Пресс » удалось взять комментарий у начальника Солигорского РОВД Александра Шаровара. Александр Александрович сказал, что задерживать Юрия не будут, он может спокойно ехать домой. Также он добавил, что сотрудники милиции присутствовали при выходе Юрия из больницы для того, «чтобы не было никаких нарушений общественного порядка».







