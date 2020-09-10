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Умер известный историк Владимир Адамушко

Стало известно, что сегодня умер архивист и историк Владимир Адамушко


Ему было 68 лет. Родился будущий ученый 1 января 1952 года в деревне Подгайна Кореличского района в семье сельских учителей. Окончил филологический факультет БГУ. 

В 2002—2006 гг. занимал должность председателя Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь. С 2006—2016 гг. — директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь (2002). Награжден орденами Дружбы народов (1986) и Франциска Скорины (2007). Кандидат исторических наук (1988).
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