Умер известный историк Владимир Адамушко





Ему было 68 лет. Родился будущий ученый 1 января 1952 года в деревне Подгайна Кореличского района в семье сельских учителей. Окончил филологический факультет БГУ.





В 2002—2006 гг. занимал должность председателя Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь. С 2006—2016 гг. — директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь (2002). Награжден орденами Дружбы народов (1986) и Франциска Скорины (2007). Кандидат исторических наук (1988).







