



Также 28,5% жителей страны, которые считают себя белорусами по национальности (не путать с гражданством), в быту говорят на белорусском языке. В 2009 года таковых было 26,1%; в 1999 — 41,3%.





Всего по стране белорусами (по национальности) себя назвали более 7,9 млн человек. Общее число населения — 9,4 млн.





Русских в республике около 700 тыс. Это вторая по численности этническая группа, в которой 97,2% говорят дома по-русски (2009 — 96,5%; 1999 — 95,7%).