Результаты переписи-2019: белорусский язык считают родным 54,1% жителей Беларуси
Белстат опубликовал подробные итоги переписи населения 2019 года. Согласно этим данным, в целом 31,7% населения говорит дома на «языке своей национальности». Всего же родным белорусский считают около 5 млн человек (54,1%), а русский — более 3,9 млн (42,3%).
Также 28,5% жителей страны, которые считают себя белорусами по национальности (не путать с гражданством), в быту говорят на белорусском языке. В 2009 года таковых было 26,1%; в 1999 — 41,3%.
Всего по стране белорусами (по национальности) себя назвали более 7,9 млн человек. Общее число населения — 9,4 млн.
Русских в республике около 700 тыс. Это вторая по численности этническая группа, в которой 97,2% говорят дома по-русски (2009 — 96,5%; 1999 — 95,7%).
20:25 10/09/2020
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