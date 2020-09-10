



Уникальность события отметил специалист Книги рекордов России, двукратный рекордсмен Книги Гиннеса по силовому экстриму Александр Пересвет, официально зафиксировавший результат Багамы Айгубова:





"Мы имеем дело с уникальным случаем – не имеющий аналогов рекорд! Когда я ехал сюда, то полагал, что рекорд ставит какой-то молодой боец-супертяж, привыкший к весогонкам. Но когда я увидел человека старше 65 лет, то отзвонился к главному редактору и сказал, что необходимо ставить возрастной рекорд. Багама Айгубов – это потрясающий пример работоспособности, силы и воли для подрастающего поколения".





Перед самым стартом ветеран дагестанского спорта, победитель и призер чемпионатов России, Европы и мира по самым разным видам единоборств среди мастеров прошел процедуру взвешивания. Весы показали 88 кг.





Багама Айгубов сумел достичь своей цели,несмотря на капризы погоды. В первое время врачу-стоматологу по профессии благоволило солнце, однако позже над стадионом сгустились тучи и продолжать путь пришлось под проливным дождем.





Возникшие сложности не помешали Багаме Айгубову благополучно финишировать. За состоянием его здоровья следили врачи, которые после финиша проверили артериальное давление. Оно оказалось в норме, рекордсмен чувствовал себя хорошо. К подобным забегам Багама Айгубов подходит со знанием дела, за плечами богатый опыт.





"На самом деле я давно практикую сгонку веса. Еще много лет назад занимаясь борьбой, мне как-то легко удавалось согнать меньше чем за неделю 17 кг. Боролся я в семи весовых категориях от 120 до 69 кг. Не каждому такое под силу, у меня получалось. За 7-8 часов я скидывал и более 15 кг. Поскольку я хочу ставить еще новые рекорды, сегодня планировал скинуть около 10 кг", – сказал Айгубов.





В торжественной обстановке Багаме Айгубову вручили сертификат Книги рекордов России.