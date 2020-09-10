Сообщается,что угрозы поступали через СМС, мессенджеры, соцсети, в листовках и по электронной почте.





Подразделения уголовного розыска и другие службы криминальной милиции продолжают работу.





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Напомним, дела журналистов не рассматривались ни МВД, ни СК. Также не возбудили ни одного уголовного дела ни по избитым протестующим.



