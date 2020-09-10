СК возбудил 43 уголовных дела по угрозам должностным лицам при исполнении
Следственный комитет возбудил 43 уголовных дела за угрозы должностным лицам. Всего на 9 сентября зафиксировано 122 такие угрозы должностным лицам в связи с исполнением ими служебных обязанностей, сообщает пресс-служба МВД.
Сообщается,что угрозы поступали через СМС, мессенджеры, соцсети, в листовках и по электронной почте.
Подразделения уголовного розыска и другие службы криминальной милиции продолжают работу.
фото БелТА
Напомним, дела журналистов не рассматривались ни МВД, ни СК. Также не возбудили ни одного уголовного дела ни по избитым протестующим.
"Белорусский партизан"
19:57 10/09/2020
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