Фото: страница Екатерины Шмаковой на Facebook





В эпизоде, который был выпущен в эфир 5 сентября, Шмакова исполнила роль участницы протестов, недовольной тем, что у нее «маленькие сиськи». На вопрос ведущего Тиграна Кеосаяна о том, почему она пошла на митинг против президента Беларуси Александра Лукашенко, девушка заявила: «А ты где-нибудь видел митинг против маленьких сисек?»





Также актриса пела песню «Перемен», кричала «Жыве Беларусь!», кроме того, на щеке у нее был нарисован бело-красно-белый флаг, который является символом протестующих в Беларуси. Героиня сюжета объяснила, что так поддерживает футбольную команду «Спартак». Кроме того, Шмакова в кадре поясняла, что вышла на митинги для того, чтобы обниматься с ОМОНовцами.





В своем аккаунте в Facebook актриса выпустила видеообращение, в котором извинилась перед белорусами. Она подчеркнула, что ей стыдно за свой поступок, а также заметила, что ее «мораль была нарушена». Шмакова добавила, что слова получила якобы за три минуты до съемок, однако признала, что это ее не оправдывает.











