Хитрая статистика от Минздрава: за сутки 189 заболевших и 6 умерших от COVID-19
За сутки умерли шесть пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Столько же, согласно жанным Минздрава, в Беларуси умирало людей, когда в день регистрировалось около тысячи новых случаев и десятки тысяч человек лечились в больницах и находились дома на самоизоляции
Согдасно Минздраву на 10 сентября в Беларуси 189 новых случая заражения COVID-19 и 6 новых смертей.
Всего по состоянию на 10 сентября в Беларуси зафиксировано зарегистрированы 73 591 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 72 203 пациента.
Число умерших составило 732 (плюс шесть за минувшие сутки).
Однако на самом деле в старне от COVID-19 умерло не 732 человека, как нас пытаеся убедить Минздрав, а примерно 5 тысяч, как считают в ВОЗ.
17:41 10/09/2020
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