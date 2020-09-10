Хитрая статистика от Минздрава: за сутки 189 заболевших и 6 умерших от COVID-19

За сутки умерли шесть пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Столько же, согласно жанным Минздрава, в Беларуси умирало людей, когда в день регистрировалось около тысячи новых случаев и десятки тысяч человек лечились в больницах и находились дома на самоизоляции