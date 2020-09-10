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Привет от Сталина: от учителей требуют доносить о "неблагонадежных" учениках. Согласятся?

Власти хотят привлечь учителей к еще одной мерзкой обязанности - доносить на своих учеников, которые "негативно высказываются о сложившейся ситуации в стране"

Привет от Сталина: от учителей требуют доносить о "неблагонадежных" учениках. Согласятся?
фото: @nashaniva

Видимо, те, кто согласился фальсифицировать выборы и после этого делать вид, что ничего не произошло, даже в глазах власти пали настолько низко, что та считает возможным вытирать о них ноги.

В таком случае родителям пора решать, а нужно ли и, главное, безопасно ли для физического и психического состояния ребенка, водить его в ТАКУЮ школу.
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