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ВОЗ - о всплеске смертности в Беларуси: Это COVID-19

Специалисты ВОЗ говорят, что подобный рост смертности во многих странах мира в этом году был напрямую или косвенно обусловлен COVID-19

ВОЗ - о всплеске смертности в Беларуси: Это COVID-19
На днях на сайте ООН появилась статистика по смертности в Беларуси за II квартал 2020 года. В статистике за апрель - июнь нет разбивки по причинам смертности, но цифры впечатляют.

Так, если сравнить количество умерших в апреле этого года и прошлого, то в 2020 году за апрель умерло на 543 человека больше, чем в 2019-м (рост составил +5,2%). А в мае 2020 года умерло уже на 1309 человек больше (+12,3%), в июне и вовсе на 3753 человек больше, чем в июне прошлого года (+40,5%). 

Итого за 3 месяца: на 5605 смертей больше, чем за аналогичный период 2019 года.


Издание "КП в Беларуси" спросило у специалистов ВОЗ, с чем можно связать всплеск смертности, особенно в июне.

- Мы находимся в контакте со специалистами Беларуси, для того чтобы получить более подробную информацию относительно появившихся данных по смертности и понять возможные причины отмечаемой избыточной смертности, - сообщили в офисе ВОЗ в Беларуси. - Обычно подобные изменения могут быть связаны со вспышками инфекционных заболеваний или другими острыми проблемами со здоровьем населения. 

В текущем году подобный рост общей смертности наблюдался во многих странах мира и был напрямую или косвенно обусловлен пандемией COVID-19.


Однако у каждой страны свои методики учета и регистрации смертей от COVID-19, поэтому и данные сильно отличаются.

- Из-за национальных различий в стратегиях тестирования и подходах к регистрации COVID-19 как причины смерти, официальные показатели смертности от COVID-19 в разных странах могут значительно отличаться. В таких случаях 

общая смертность может дать более полное представление о масштабах последствий эпидемии. 


Для более полного понимания причин избыточной смертности и ее вероятной связи с продолжающейся эпидемией COVID-19 необходим дальнейший анализ предоставленных статистических данных по возрасту, полу, географии, причинам смерти, а также используемой методологии регистрации смертей от COVID-19, - подытожили специалисты ВОЗ.
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