ВОЗ - о всплеске смертности в Беларуси: Это COVID-19

На днях на сайте ООН появилась статистика по смертности в Беларуси за II квартал 2020 года. В статистике за апрель - июнь нет разбивки по причинам смертности, но цифры впечатляют.





Так, если сравнить количество умерших в апреле этого года и прошлого, то в 2020 году за апрель умерло на 543 человека больше, чем в 2019-м (рост составил +5,2%). А в мае 2020 года умерло уже на 1309 человек больше (+12,3%), в июне и вовсе на 3753 человек больше, чем в июне прошлого года (+40,5%).





Итого за 3 месяца: на 5605 смертей больше, чем за аналогичный период 2019 года.





Издание " КП в Беларуси " спросило у специалистов ВОЗ, с чем можно связать всплеск смертности, особенно в июне.





- Мы находимся в контакте со специалистами Беларуси, для того чтобы получить более подробную информацию относительно появившихся данных по смертности и понять возможные причины отмечаемой избыточной смертности, - сообщили в офисе ВОЗ в Беларуси. - Обычно подобные изменения могут быть связаны со вспышками инфекционных заболеваний или другими острыми проблемами со здоровьем населения.





В текущем году подобный рост общей смертности наблюдался во многих странах мира и был напрямую или косвенно обусловлен пандемией COVID-19.





Однако у каждой страны свои методики учета и регистрации смертей от COVID-19, поэтому и данные сильно отличаются.





- Из-за национальных различий в стратегиях тестирования и подходах к регистрации COVID-19 как причины смерти, официальные показатели смертности от COVID-19 в разных странах могут значительно отличаться. В таких случаях





общая смертность может дать более полное представление о масштабах последствий эпидемии.





Для более полного понимания причин избыточной смертности и ее вероятной связи с продолжающейся эпидемией COVID-19 необходим дальнейший анализ предоставленных статистических данных по возрасту, полу, географии, причинам смерти, а также используемой методологии регистрации смертей от COVID-19, - подытожили специалисты ВОЗ.