Ректор БГМУ приезжал на Окрестина за своими студентками. Ему их не отдали
Вечером 9 сентября после акции солидарности возле БГМУ было задержано семь студенток медуниверситета. Сейчас они находятся на Окрестина. По информации помощника ректора университета, «в настоящее время администрация БГМУ принимает все меры для решения данной проблемы».
фото носит иллюстративный характер
Как сообщает помощник ректора, как только информация о задержании стала известна администрации БГМУ, для выяснения обстоятельств случившегося в Московское РУВД выехала декан фармацевтического факультета Наталия Гурина.
Утром 10 сентября возле ИВС на Окрестина побывали ректор университета Анатолий Сикорский и деканы нескольких факультетов, где «обсудили с работниками изолятора создавшуюся ситуацию и возможные пути ее разрешения».
«В настоящее время администрация БГМУ принимает все меры для решения данной проблемы», — сказано в сообщении, которое администрация вуза разослала студентам.
На данный момент остаются задержанными семь студенток БГМУ, которые учатся на лечебном, фармацевтическом и педиатрическом факультетах.
Вечером 9 сентября они участвовали в акции медиков, которые выражали солидарности с Марией Колесниковой. Когда к цепочке подъехал микроавтобус без номеров, они двинулись в сторону Малиновки. По дороге девушек задержали.
Источник: tut.by
11:57 10/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение