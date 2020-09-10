+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Ректор БГМУ приезжал на Окрестина за своими студентками. Ему их не отдали

Вечером 9 сентября после акции солидарности возле БГМУ было задержано семь студенток медуниверситета. Сейчас они находятся на Окрестина. По информации помощника ректора университета, «в настоящее время администрация БГМУ принимает все меры для решения данной проблемы».

фото носит иллюстративный характер

Как сообщает помощник ректора, как только информация о задержании стала известна администрации БГМУ, для выяснения обстоятельств случившегося в Московское РУВД выехала декан фармацевтического факультета Наталия Гурина.

Утром 10 сентября возле ИВС на Окрестина побывали ректор университета Анатолий Сикорский и деканы нескольких факультетов, где «обсудили с работниками изолятора создавшуюся ситуацию и возможные пути ее разрешения».

«В настоящее время администрация БГМУ принимает все меры для решения данной проблемы», — сказано в сообщении, которое администрация вуза разослала студентам.

На данный момент остаются задержанными семь студенток БГМУ, которые учатся на лечебном, фармацевтическом и педиатрическом факультетах. 

Вечером 9 сентября они участвовали в акции медиков, которые выражали солидарности с Марией Колесниковой. Когда к цепочке подъехал микроавтобус без номеров, они двинулись в сторону Малиновки. По дороге девушек задержали.
Источник: tut.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]