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Редчайший случай: суд оправдал наблюдателя, которого комиссия обвинила в "хулиганстве"

Суд оправдал независимого наблюдателя Кирилла Аношко, который обвинялся в хулиганстве

Как сообщает радио Свабода, заявление на него написала секретарь избирательной комиссии Ирина Попова, однако во время суда женщина рассказала, что конфликтов никаких не было.

Кирилл Аношко наблюдал за выборами в Колодищах. После закрытия участка он пытался узнать реальные результаты голосования, а получил протокол за хулиганство. Цифры проголосовавших и собственные подсчеты Кирилла не совпадали. Заявление на него написала секретарь избирательной комиссии Ирина Попова.

Во время судебного заседания Ирина Попова почти полностью опровергала записи в протоколе.

«Таким образом получилось, что хулиганства нет. Потом она подтвердила, что конфликтов между нами не было. В итоге не к чему придраться, и судья решила прекратить дело», — рассказал Кирилл Аношко журналистам.
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