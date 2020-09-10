Диких животных стало на 68% меньше всего за 36 лет





Согласно данным доклада, за последние 36 лет катастрофически сократились популяции более 4392 видов млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и земноводных.





Исследование специалистов за период с 1970 по 2016 год показывает, что в Латинской Америке и Карибском регионе наблюдается 94-процентное сокращение популяций. Больше всего страдают обитатели пресных водоемов.





Ключевыми факторами уничтожения фауны является расширение сельскохозяйственного производства и чрезмерная эксплуатация дикой природы.





Ученые предупреждают, что из-за разрушения экосистем около миллиона видов животных, растений и насекомых могут полностью исчезнуть в ближайшие десятилетия и столетия.